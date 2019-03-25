Білорусь має намір популяризувати свою мову з урахуванням досвіду України

"Треба визнати, що національна мова - одна з основ національної самоідентифікації будь-якого народу. Якщо ми говоримо про захист своєї ідентичності, ми повинні культивувати одну з його основ - мову. Культивувати, пропагувати, застосовувати - про це йдеться", - сказав Зась.

Він додав, що зараз молодь Білорусії починає повертатися до білоруської мови і використовувати її в розмовній мові.

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"І цей шлях треба пройти, щоб ми зміцнювалися як нація і як народ", - додав Зась.

Він так само відзначив, що мова не йде про те, щоб "насаджувати білоруську мову". Потрібно зробити так, що б мова стала модною і популярною.

На запитання, чи не побоїться білоруська влада популяризувати свою мову, з урахуванням досвіду України, Зась відповів, що не побоїться.

"Не побоїться популяризувати свою мову. Не ресурсом якимось адміністративним, зобов'язуючи або продавлюючи. Треба стимулювати, заохочувати, створювати умови, щоб застосування мови розширювалося", - сказав він.

Також держсекретар додав, якщо заохочувати і культивувати моду на білоруську мову, тоді і запит на освіту, ділове спілкування буде.

"Треба починати в тому ж інформаційному просторі, щоб в тих же ЗМІ звучала білоруська мова, наші пісні, наше мистецтво пропагувалося. І щоб люди, діти, припустимо, вважали модним наш білоруський національний костюм", - додав Зась.

Нагадаємо, Верховна Рада України продовжила розгляд законопроекту про мову.

