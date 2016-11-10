Беларусь и дальше готова делать все, чтобы в Украине воцарился мир - А.Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Беларуси во время телефонного разговора с Президентом Украины Петром Порошенко заверил, что его страна "и дальше готова делать все, чтобы в Украине воцарился мир", передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.
Как отметили в пресс-службе, президенты обсудили и организацию работы по мирному разрешению конфликта в Украине.
"Белорусская сторона создала необходимые условия для продуктивной работы трехсторонней контактной группы. Петр Порошенко в связи с этим выразил полное удовлетворение и благодарность Беларуси за оказываемое содействие. Отмечено, что Беларусь и дальше готова делать все, чтобы в Украине воцарился мир", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы, Президент Украины также коснулся темы поддержки ряда украинских инициатив на международных площадках, в частности в ООН.
"Президент Беларуси подчеркнул, что все указанные вопросы будут тщательно изучены, исходя из контекста двусторонних отношений, ситуации в регионе и мире в целом и твердой нацеленности Беларуси на решение всех проблем мирными и дипломатическими способами", - добавили в А.Лукашенко.