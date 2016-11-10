Білорусь і далі готова робити все, щоб в Україні запанував мир - О.Лукашенко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент Білорусі під час телефонної розмови із Президентом України Петром Порошенком запевнив, що його країна "і далі готова робити все, щоб в Україні запанував мир", передає УНН із посиланням на прес-службу президента Білорусі.
Як відзначили у прес-службі, президенти обговорили і організацію роботи щодо мирного вирішення конфлікту в Україні.
"Білоруська сторона створені необхідні умови для продуктивної роботи тристоронньої контактної групи. Петро Порошенко в зв'язку з цим висловив повне задоволення і подяку Білорусі за який чиниться сприяння. Відзначено, що Білорусь і далі готова робити все, щоб в Україні запанував мир", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними прес-служби, Президент України також торкнувся теми підтримки низки українських ініціатив на міжнародних майданчиках, зокрема в ООН.
"Президент Білорусі підкреслив, що всі зазначені питання будуть ретельно вивчені, виходячи з контексту двосторонніх відносин, ситуації в регіоні і світі в цілому і твердої націленості Білорусі на вирішення всіх проблем мирними і дипломатичними способами", - додали в О.Лукашенка.