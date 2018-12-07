Беларусь боится летального оружия и эскалации конфликта у своих границ

“Мы должны прекратить думать о создании новых военных баз и накачивании нашего региона летальным оружием — это отнюдь не способствует укреплению общей безопасности”, — заявил Владимир Макей. По его мнению, конфликты в регионе ОБСЕ могут возникать даже “из маленькой искры”.

“Мы не должны быть фаталистами, когда речь идет о разрешении конфликтов, чреватых человеческими жертвами, когда даже маленькая искра может вызвать большой пожар”, — подчеркнул он.

Также глава внешнеполитического ведомства отметил, что организации не удалось разрешить конфликты в Европе — напротив, они разгораются с новой силой.

“К сожалению, за прошедший год мы еще больше удалились от соблюдения основных положений Хельсинского заключительного акта и Парижской хартии для новой Европы. Нам не удалось разрешить конфликты в регионе ОБСЕ. Мы не снизили напряженность, не создали атмосферу взаимопонимания и доверия, а совсем наоборот. Продолжается опасное наращивание военных потенциалов и военного присутствия у границ друг друга. Внутренние политические и даже личные амбиции преобладают над интересами общей безопасности. Парадигма конфликта доминирует над парадигмой формирования сообщества безопасности”, — добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал дать быстрый и мощный ответ на агрессию России в Керченском проливе.

РФ увеличила вдвое корабельный состав в акватории Азовского моря.

25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя — из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.