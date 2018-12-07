Білорусь боїться летальної зброї і ескалації конфлікту біля своїх кордонів

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Країни ОБСЄ повинні зупинити “накачування” регіону летальним зброєю, щоб не провокувати ескалацію конфліктів в Європі. Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей на 25-му засіданні Ради міністрів ОБСЄ в Мілані, передає УНН з посиланням на БеЛТА.