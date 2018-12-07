Білорусь боїться летальної зброї і ескалації конфлікту біля своїх кордонів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Країни ОБСЄ повинні зупинити “накачування” регіону летальним зброєю, щоб не провокувати ескалацію конфліктів в Європі. Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей на 25-му засіданні Ради міністрів ОБСЄ в Мілані, передає УНН з посиланням на БеЛТА.
“Ми повинні припинити думати про створення нових військових баз і накачування нашого регіону летальним зброєю — це аж ніяк не сприяє зміцненню загальної безпеки”, — заявив Володимир Макей. На його думку, конфлікти в регіоні ОБСЄ можуть виникати навіть “з маленької іскри”.
“Ми не повинні бути фаталістами, коли мова йде про вирішення конфліктів, що можуть призвести до людських жертв, коли навіть маленька іскра може викликати велику пожежу”, — підкреслив він.
Також глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що організації не вдалося вирішити конфлікти в Європі — навпаки, вони розпалюються з новою силою.
“На жаль, за минулий рік ми ще більше віддалилися від дотримання основних положень Гельсінського Заключного акту та Паризької хартії для нової Європи. Нам не вдалося вирішити конфлікти в регіоні ОБСЄ. Ми не знизили напруженість, не створили атмосферу взаєморозуміння і довіри, а зовсім навпаки. Триває небезпечне нарощування військових потенціалів і військової присутності біля кордонів один одного. Внутрішні політичні і навіть особисті амбіції переважають над інтересами загальної безпеки. Парадигма конфлікту домінує над парадигмою формування спільноти безпеки”, — додав він.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав дати швидкий і потужний відповідь на агресію Росії в Керченській протоці.
РФ збільшила вдвічі корабельний склад в акваторії Азовського моря.
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