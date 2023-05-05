Билл Клинтон: "Еще в 2011 году я понял, что нападение россии на Украину - лишь вопрос времени"

Детали

По словам Клинтона, во время этой встречи путин отверг заключенный его предшественником Борисом Ельциным, Будапештский меморандум в обмен на отказ Киева от своего ядерного арсенала советских времен.

«В 2011 году – за три года до взятия Крыма – владимир путин сказал мне, что он не согласен с соглашением, которое я заключил с Борисом Ельциным, – вспоминал бывший президент США. «Он сказал.. «Я не согласен с этим. Я не поддерживаю. И я не связан этим». И с того дня я знал, что это лишь вопрос времени».

Клинтон поделился этим воспоминанием во время совместного появления со своей женой Хиллари для интервью главе Carlyle Group Дэвиду Рубинштейну.

Клинтоны призвали Запад усилить поддержку Украины и заявили, что Киев может одержать победу, если ему будут предоставлены адекватные вооружения и боеприпасы. Они предупредили, что отказ поддержать Украину придаст смелости не только путину, но и лидеру Китая Си Цзиньпину.

Военные неудачи россии в Украине и решительный ответ Запада на ее вторжение, как утверждала Хиллари Клинтон, предотвратили кампанию Си по возвращению Тайваня.

Она сказала: «Си видел это. И я думаю, что до российского вторжения он имел большую вероятность, что он переместится на Тайвань в течение двух-трех лет. Я думаю, что этот график был перенесен».

«путин ведет то, что он считает праведной борьбой за подрыв западной демократии и восстановление, насколько это возможно, российской империи. Поэтому он не собирается останавливаться», — добавила она.

Хиллари Клинтон утверждала, что для прекращения боевых действий Украина должна либо победить россию, либо по крайней мере вернуть себе территорию на востоке, потерянную после прошлогоднего вторжения россии. «Я бы не стала доверять путину за столом переговоров ни при каких обстоятельствах, если только у украинцев, которых мы поддерживаем, не будет достаточно рычагов влияния».

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