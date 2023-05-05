Білл Клінтон: "Ще в 2011 році я зрозумів, що напад росії на Україну – лише питання часу"

ukru
10:29 • 30188 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 55003 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 70035 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 102117 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 305402 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 405729 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 323441 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 352420 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 310171 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224414 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.5 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 77796 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 75236 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 66127 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 74710 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 72100 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 30188 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 102117 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 421102 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 561959 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 592740 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 9353 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 31269 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 72100 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 214920 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 405729 перегляди
Актуальне
Білл Клінтон: "Ще в 2011 році я зрозумів, що напад росії на Україну – лише питання часу"

Білл Клінтон: "Ще в 2011 році я зрозумів, що напад росії на Україну – лише питання часу"

Київ • УНН

 • 1517708 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Експрезидент США Білл Клінтон сказав, що в 2011 році він зрозумів, що напад володимира путіна на Україну є «всього лише питанням часу» після дискусії з ним в Давосі. Про це пише FT, передає УНН.

Деталі

За словами Клінтона, під час цієї зустрічі путін відкинув укладений його попередником Борисом Єльциним, Будапештський меморандум в обмін на відмову Києва від свого ядерного арсеналу радянських часів.

«У 2011 році – за три роки до взяття Криму – володимир путін сказав мені, що він не згоден з угодою, яку я уклав з Борисом Єльциним, – згадував колишній президент США. «Він сказав.. «Я не згоден з цим. Я не підтримую. І я не пов'язаний цим». І з того дня я знав, що це лише питання часу».

Клінтон поділився цим спогадом під час спільної появи зі своєю дружиною Гілларі для інтерв'ю голові Carlyle Group Девіду Рубінштейну.

Клінтони закликали Захід посилити підтримку України та заявили, що Київ може здобути перемогу, якщо йому будуть надані адекватні озброєння та боєприпаси. Вони попередили, що відмова підтримати Україну надасть сміливості не лише путіну, а й лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

Військові невдачі росії в Україні та рішуча відповідь Заходу на її вторгнення, як стверджувала Хілларі Клінтон, запобігли кампанії Сі щодо повернення Тайваню.

Вона сказала: «Сі бачив це. І я думаю, що до російського вторгнення він мав більшу ймовірність, що він переміститься на Тайвань протягом двох-трьох років. Я думаю, що цей графік було перенесено».

«путін веде те, що він вважає праведною боротьбою за підрив західної демократії та відновлення, наскільки це можливо, російської імперії. Тож він не збирається зупинятися», — додала вона.

Гілларі Клінтон стверджувала, що для припинення бойових дій Україна має або перемогти росію, або принаймні повернути собі територію на сході, втрачену після торішнього вторгнення росії. «Я б не стала довіряти путіну за столом переговорів за жодних обставин, якщо тільки в українців, яких ми підтримуємо, не буде достатньо важелів впливу».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Колумбії закликав до мирних переговорів росії та України вже зараз

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.91
Bitcoin
$81,484.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.70
Золото
$3,147.64
Ethereum
$1,788.98