Білл Клінтон: "Ще в 2011 році я зрозумів, що напад росії на Україну – лише питання часу"

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За словами Клінтона, під час цієї зустрічі путін відкинув укладений його попередником Борисом Єльциним, Будапештський меморандум в обмін на відмову Києва від свого ядерного арсеналу радянських часів.

«У 2011 році – за три роки до взяття Криму – володимир путін сказав мені, що він не згоден з угодою, яку я уклав з Борисом Єльциним, – згадував колишній президент США. «Він сказав.. «Я не згоден з цим. Я не підтримую. І я не пов'язаний цим». І з того дня я знав, що це лише питання часу».

Клінтон поділився цим спогадом під час спільної появи зі своєю дружиною Гілларі для інтерв'ю голові Carlyle Group Девіду Рубінштейну.

Клінтони закликали Захід посилити підтримку України та заявили, що Київ може здобути перемогу, якщо йому будуть надані адекватні озброєння та боєприпаси. Вони попередили, що відмова підтримати Україну надасть сміливості не лише путіну, а й лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

Військові невдачі росії в Україні та рішуча відповідь Заходу на її вторгнення, як стверджувала Хілларі Клінтон, запобігли кампанії Сі щодо повернення Тайваню.

Вона сказала: «Сі бачив це. І я думаю, що до російського вторгнення він мав більшу ймовірність, що він переміститься на Тайвань протягом двох-трьох років. Я думаю, що цей графік було перенесено».

«путін веде те, що він вважає праведною боротьбою за підрив західної демократії та відновлення, наскільки це можливо, російської імперії. Тож він не збирається зупинятися», — додала вона.

Гілларі Клінтон стверджувала, що для припинення бойових дій Україна має або перемогти росію, або принаймні повернути собі територію на сході, втрачену після торішнього вторгнення росії. «Я б не стала довіряти путіну за столом переговорів за жодних обставин, якщо тільки в українців, яких ми підтримуємо, не буде достатньо важелів впливу».

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