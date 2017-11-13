Билл Гейтс приобрел участок в Аризоне для строительства "смарт-города"

Отмечается, что на данные участке намерены применять передовые научные технологии. Быт жителей обеспечиваться высокоскоростными сетями, дата-центрами, автономным транспортом и логистическими хабами. В общем, в городе будет хорошо продуманная инфраструктура и внедрены последние информационные технологии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания, выращивает марихуану купила город в Калифорнии

15% от всей территории отведут под офисные здания, еще пять - под образовательные учреждения, также много места занимать торговые площадки. По предварительным оценкам, в "смарт-городе" будут проживать более 80 000 американцев.

Сообщается, что стоимость участка составила 80 тыс. долларов. Когда начнутся проводиться строительные работы, говорить пока никто не берется.

Напомним, Наследственный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд объявил о планах построить новое инновационное город на побережье Красного моря стоимостью 500 млрд долларов.