Билл Гейтс приобрел участок в Аризоне для строительства "смарт-города"

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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 16277 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 30775 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 37781 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 37002 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100377 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88623 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97877 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124829 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115917 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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11:49 • 97067 просмотра
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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Билл Гейтс приобрел участок в Аризоне для строительства "смарт-города"

Билл Гейтс приобрел участок в Аризоне для строительства "смарт-города"

Киев  •  УНН

 • 13553 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Известный миллиардер и филантроп Билл Гейтс приобрел участок общины Бельмонт, размером 25 000 акров вблизи столицы штата Аризона, города Финикс для строительства "смарт-города", сообщает УНН со ссылкой на KGW.

Отмечается, что на данные участке намерены применять передовые научные технологии. Быт жителей обеспечиваться высокоскоростными сетями, дата-центрами, автономным транспортом и логистическими хабами. В общем, в городе будет хорошо продуманная инфраструктура и внедрены последние информационные технологии.

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15% от всей территории отведут под офисные здания, еще пять - под образовательные учреждения, также много места занимать торговые площадки. По предварительным оценкам, в "смарт-городе" будут проживать более 80 000 американцев.

Сообщается, что стоимость участка составила 80 тыс. долларов. Когда начнутся проводиться строительные работы, говорить пока никто не берется.

Напомним, Наследственный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд объявил о планах построить новое инновационное город на побережье Красного моря стоимостью 500 млрд долларов.

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