Білл Гейтс придбав ділянку в Арізоні для будівництва "смарт-міста"

Зазначається, що на дані ділянці мають намір застосовувати передові наукові технології. Побут жителів забезпечуватимуться високошвидкісними мережами, дата-центрами, автономним транспортом і логістичними хабами. Загалом, в місті буде добре продумана інфраструктура і впроваджені останні інформаційні технології.

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15 % від усієї території відведуть під офісні будівлі, ще п'ять - під освітні заклади, також багато місця займатимуть торговельні майданчики. За попередніми оцінками, в "смарт-місті" будуть проживати понад 80 тисяч американців.

Повідомляється, що вартість ділянки сягнула 80 тис. доларів. Коли почнуться проводитись будівельні роботи, говорити поки ніхто не береться.

Нагадаємо, Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд оголосив про плани побудувати нове інноваційне місто на узбережжі Червоного моря вартістю 500 мільярдів доларів.