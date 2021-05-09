Белый дом осуждает теракт в Кабуле
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УННН. Белый дом осуждает действия злоумышленников в Кабуле, в результате которых десятки погибших и более сотни раненых. Об этом говорится в заявлении руководителя прессслужбы Госдепартамента Неда Прайса, пишет УНН.
Детали
Соединенные Штаты осуждают варварское нападение на школу для девочек в Кабуле и выражают соболезнования жертвам, многие из которых были детьми, и их семьям.
“Мы призываем немедленно положить конец насилию и бессмысленным нападения на невинных гражданских лиц”, — призвал Прайс.
По его словам, США продолжит поддерживать и сотрудничать с народом Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в нападении на школу талибов, “так увеличивают масштабы насилия и еще раз демонстрируют свою незаинтересованность в мирном урегулировании нынешнего кризиса”, однако они отвергли свою причастность к нападению.
Напомним
Приступы, сопровождаемые взрывом автомобиля и минометов возле школы в столице Афганистана Кабуле, в субботу, 8 мая, привели к гибели по меньшей мере 55 человек и ранения более 150, в основном студенток.