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Белый дом осуждает теракт в Кабуле

Белый дом осуждает теракт в Кабуле

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УННН. Белый дом осуждает действия злоумышленников в Кабуле, в результате которых десятки погибших и более сотни раненых. Об этом говорится в заявлении руководителя прессслужбы Госдепартамента Неда Прайса, пишет УНН.

Детали

Соединенные Штаты осуждают варварское нападение на школу для девочек в Кабуле и выражают соболезнования жертвам, многие из которых были детьми, и их семьям.

“Мы призываем немедленно положить конец насилию и бессмысленным нападения на невинных гражданских лиц”, — призвал Прайс.

По его словам, США продолжит поддерживать и сотрудничать с народом Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в нападении на школу талибов, “так увеличивают масштабы насилия и еще раз демонстрируют свою незаинтересованность в мирном урегулировании нынешнего кризиса”, однако они отвергли свою причастность к нападению.

Напомним

Приступы, сопровождаемые взрывом автомобиля и минометов возле школы в столице Афганистана Кабуле, в субботу, 8 мая, привели к гибели по меньшей мере 55 человек и ранения более 150, в основном студенток.

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