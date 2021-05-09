Білий дім засуджує теракт у Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УННН. Білий дім засуджує дії зловмисників у Кабулі, внаслідок яких є десятки загиблих і більше сотні поранених. Про це йдеться в заяві керівника пресслужби Держдепартаменту Неда Прайса, пише УНН.
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Сполучені Штати засуджують варварський напад на школу для дівчаток в Кабулі і висловлюють співчуття жертвам, багато з яких були дітьми, і їхнім сім’ям.
“Ми закликаємо негайно покласти край насильству і безглуздим нападам на безневинних цивільних осіб”, — закликав Прайс.
За його словами, США продовжить підтримувати і співпрацювати з народом Афганістану. Президент Афганістану Ашраф Гані звинуватив у нападі на школу талібів, які “так збільшують масштаби насильства і ще раз демонструють свою незацікавленість в мирному врегулюванні нинішньої кризи”, проте вони відкинули свою причетність до нападу.
Нагадаємо
Напади, супроводжені вибухом автомобіля та мінометів біля школи в столиці Афганістану Кабулі, у суботу, 8 травня, призвели до загибелі щонайменше 55 людей та поранення понад 150, в основному студенток.