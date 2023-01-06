Белый дом: Пригожин хочет получить контроль над шахтами в районе Бахмута
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. США считают, что близкий к российскому президенту бизнесмен и основатель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин заинтересован в получении контроля над соляными и гипсовыми месторождениями в районе Бахмута, за который российские силы ведут ожесточенную борьбу в последние полгода.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
В Вашингтоне считают, что "одержимость Бахмутом обусловлена денежными мотивами". Там находится самое крупное соляное месторождение Европы (Артемовское) площадью 179 кв. км.
США ранее обвиняли российских наемников в эксплуатации природных ресурсов в Африке для финансирования войны в Украине. Российские власти отвергали эти обвинения.
По данным Вашингтона, из почти 50 тысяч бойцов ПИК, участвующих в войне, более 4 тысяч убиты и 10 тысяч ранены. Более тысячи наемников погибли только в боях за Бахмут с конца ноября по начало декабря прошлого года, сообщил представитель Белого дома.
В конце декабря США сообщали, что "группа Вагнера" получила партию оружия из Северной Кореи для поддержки российских сил в Украине, что свидетельствует о расширении роли наемников в войне.