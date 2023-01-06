Белый дом: Пригожин хочет получить контроль над шахтами в районе Бахмута

Детали

В Вашингтоне считают, что "одержимость Бахмутом обусловлена денежными мотивами". Там находится самое крупное соляное месторождение Европы (Артемовское) площадью 179 кв. км.

США ранее обвиняли российских наемников в эксплуатации природных ресурсов в Африке для финансирования войны в Украине. Российские власти отвергали эти обвинения.

По данным Вашингтона, из почти 50 тысяч бойцов ПИК, участвующих в войне, более 4 тысяч убиты и 10 тысяч ранены. Более тысячи наемников погибли только в боях за Бахмут с конца ноября по начало декабря прошлого года, сообщил представитель Белого дома.

В конце декабря США сообщали, что "группа Вагнера" получила партию оружия из Северной Кореи для поддержки российских сил в Украине, что свидетельствует о расширении роли наемников в войне.