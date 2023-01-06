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Білий дім: Пригожин хоче отримати контроль над шахтами у районі Бахмута

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. США вважають, що близький до російського президента бізнесмен та засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зацікавлений в отриманні контролю над соляними та гіпсовими родовищами в районі Бахмута, за який російські сили ведуть запеклу боротьбу останні пів року.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Білий дім: Пригожин хоче отримати контроль над шахтами у районі Бахмута

Деталі

У Вашингтоні вважають, що "одержимість Бахмутом обумовлена грошовими мотивами". Там знаходиться найбільше соляне родовище Європи (Артемівське) площею 179 кв. км.

США раніше звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів в Африці для фінансування війни в Україні. Російська влада відкидала ці звинувачення.

За даними Вашингтона, із майже 50 тисяч бійців ПВК, які беруть участь у війні, понад 4 тисячі вбито та 10 тисяч поранено. Понад тисячу найманців загинуло лише у боях за Бахмут з кінця листопада до початку грудня минулого року, повідомив представник Білого дому.

Наприкінці грудня США повідомляли, що "група Вагнера" отримала партію зброї з Північної Кореї для підтримки російських сил в Україні, що свідчить про розширення ролі найманців у війні.

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