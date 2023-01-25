Белый дом: обучение украинцев владению танками M1 Abrams начнется через недели, а не месяцы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Джон Кирби, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям и вопросам национальной безопасности, заявил, что решение о поставках передовых западных танковых систем Украине было как дипломатическим, так и военным усилием, подчеркнув, что сегодняшнее решение "готовилось несколько недель", передает УНН.
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"Сегодня в объявлениях было много дипломатии", - сказал Кирби корреспонденту CNN. "Решение, которое вы видели сегодня, как со стороны Германии, так и со стороны Соединенных Штатов, принималось в течение нескольких недель в ходе многих, многих обсуждений с немцами и с нашими союзниками".
Детали
Кирби также сказал, что Пентагону, скорее всего, понадобятся "недели, а не месяцы", чтобы завершить подготовку плана обучения танков M1 Abrams и запустить его, хотя он еще раз подчеркнул, что закупка танков и завершение такой подготовки потребует месяцев.
Когда его спросили о том, планируют ли США удовлетворить призывы Украины предоставить Киеву западные истребители, Кирби не стал вдаваться в подробности и сказал, что неудивительно, что украинцы продолжают искать новые возможности.
"Мы постоянно обсуждаем с украинцами их возможности, и, как я уже сказал, мы развиваем их по мере изменения условий. Нельзя обвинять украинцев в том, что они хотят все больше и больше систем. Я говорил об истребителях, но у меня нет никаких объявлений по этому поводу", - добавил Кирби.
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