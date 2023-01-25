Білий дім: навчання українців володінню танками M1 Abrams розпочнетья через тижні, а не місяці

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"Сьогодні в оголошеннях було багато дипломатії", - сказав Кірбі кореспонденту CNN. "Рішення, яке ви бачили сьогодні, як з боку Німеччини, так і з боку Сполучених Штатів, приймалося протягом кількох тижнів у ході багатьох, багатьох обговорень із німцями та з нашими союзниками".

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Кірбі також сказав, що Пентагону, швидше за все, знадобляться "тижня, а не місяці", щоб завершити підготовку плану навчання танків M1 Abrams і запустити його, хоча він ще раз підкреслив, що закупівля танків і завершення такої підготовки вимагатиме місяців.

Коли його запитали про те, чи США планують задовольнити заклики України надати Києву західні винищувачі, Кірбі не став вдаватися в подробиці і сказав, що не дивно, що українці продовжують шукати нові можливості.

"Ми постійно обговорюємо з українцями їхні можливості, і, як я вже сказав, ми розвиваємо їх у міру зміни умов. Не можна звинувачувати українців у тому, що вони хочуть дедалі більше систем. Я говорив про винищувачів, але я не маю жодних оголошень з цього приводу", - додав Кірбі.

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