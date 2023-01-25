Білий дім: навчання українців володінню танками M1 Abrams розпочнетья через тижні, а не місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Джон Кірбі, координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій та питань національної безпеки, заявив, що рішення про постачання передових західних танкових систем Україні було як дипломатичним, так і військовим зусиллям, наголосивши, що сьогоднішнє рішення "готувалося кілька тижнів", передає УНН.
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"Сьогодні в оголошеннях було багато дипломатії", - сказав Кірбі кореспонденту CNN. "Рішення, яке ви бачили сьогодні, як з боку Німеччини, так і з боку Сполучених Штатів, приймалося протягом кількох тижнів у ході багатьох, багатьох обговорень із німцями та з нашими союзниками".
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Кірбі також сказав, що Пентагону, швидше за все, знадобляться "тижня, а не місяці", щоб завершити підготовку плану навчання танків M1 Abrams і запустити його, хоча він ще раз підкреслив, що закупівля танків і завершення такої підготовки вимагатиме місяців.
Коли його запитали про те, чи США планують задовольнити заклики України надати Києву західні винищувачі, Кірбі не став вдаватися в подробиці і сказав, що не дивно, що українці продовжують шукати нові можливості.
"Ми постійно обговорюємо з українцями їхні можливості, і, як я вже сказав, ми розвиваємо їх у міру зміни умов. Не можна звинувачувати українців у тому, що вони хочуть дедалі більше систем. Я говорив про винищувачів, але я не маю жодних оголошень з цього приводу", - додав Кірбі.
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