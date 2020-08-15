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Били электрошокером: СМИ сообщили о жестоком избиении 16-летнего в Минске

Били электрошокером: СМИ сообщили о жестоком избиении 16-летнего в Минске

Киев  •  УНН

 • 14249 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Беларуси 16-летний подросток после задержания ОМОНом избитым попал в минскую больницу с участка полиции. Об этом пишет TUT.BY, передает УНН.

Так, по данным издания, в настоящее время юноша находится в реанимации минской детской больницы № 3. Туда его доставили 13 августа из Партизанского РУВД с множеством "ушибов, сотрясением мозга, открытым переломом скуло-орбитального комплекса, судорожным синдромом и травматической эрозией роговицы обоих глаз". Кроме того, подросток находился в медикаментозной коме. На данный момент юноша уже пришел в себя.

Как рассказал брат пострадавшего, его задержали 12 августа у станции метро “Каменная горка” в Минске. Подростка избили при задержании, а затем и автозаке, пишет издание.

“Он рассказывает, что его били электрошокером по пяткам, говорили, ты сейчас будешь петь гимн ОМОНа, он отказывался, после этого его голову опрокинули, его держали, в рот засунули палку и забивали ее", — пояснил родственник подростка.

Мать пострадавшего парня добавила, что также ему намеренно пытались повредить глаза. “При слове "милиция“ у него начинается паническая атака, ему палкой выкалывали глаза”, — рассказал женщина.

По ее словам, теперь родственники пострадавшего планируют обратиться в прокуратуру и Следственный комитет, чтобы привлечь виновных в избиении подростка к уголовной ответственности.

Ранее УНН писал, что в Минске сотни людей пришли почтить память погибшего в протесте.

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