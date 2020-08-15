Били електрошокером: ЗМІ повідомили про жорстоке побиття 16-річного в Мінську

Так, за даними видання, наразі юнак перебуває в реанімації мінської дитячої лікарні № 3. Туди його доставили 13 серпня з Партизанського РУВС з “безліччю ударів, струсом мозку, відкритим переломом вилице-орбітального комплексу, судорожним синдромом і травматичною ерозією рогівки обох очей”. Крім того, підліток, як вказано, перебував в медикаментозній комі. Наразі юнак вже прийшов до тями.

Як розповів брат потерпілого, його затримали 12 серпня біля станції метро “Кам’яна гірка” у Мінську. Підлітка побили при затриманні, а потім і в автозаку, пише видання.

“Він розповідає, що його били електрошокером по п’ятах, говорили, ти зараз будеш співати гімн ОМОНу, він відмовлявся, після цього його голову закинули, його тримали, в рот засунули палку і забивали її”, - пояснив родич підлітка.

Мати постраждалого хлопця додала, що також йому навмисно намагалися пошкодити очі. “При слові ”міліція“ у нього починається панічна атака, йому палицею виколювали очі”, — розповіла жінка.

За її словами, тепер родичі потерпілого планують звернутися в прокуратуру і Слідчий комітет, щоб притягнути винних у побитті підлітка до кримінальної відповідальності.

Раніше УНН писав, що в Мінську сотні людей прийшли вшанувати пам’ять загиблого в протесті.



