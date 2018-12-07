Белая Церковь на несколько часов осталась без отопления
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Из-за аварии на газопроводе город Белая Церковь в Киевской области на несколько часов осталась без отопления. Однако поставки газа на 74 из 75 котельных уже восстановлено. Об этом на своей странице Facebook сообщил мэр города Геннадий Дикий, передает УНН.
“По информации „Киевоблгаз“ на газопроводе высокого давления произошла авария. Для того, чтобы сохранить газоснабжение в домах будет временно прекращено газоснабжение котельных, следовательно прекратится теплоснабжения ”, - отмечал он.
При этом мэр добавил, что “Киевоблгаз” обещает устранить аварийную ситуацию ориентировочно за 3 часа, а это значит, что отопление сразу же будет восстановлено.
“Надеюсь мы даже не успеем почувствовать неудобств, поэтому не поддавайтесь паническим настроениям”, — заверил городской голова.
Через несколько часов после этого Дикий сообщил, что теплоснабжение на 75 котельнях города полностью восстановлено, и они начинают работать в обычном режиме.
Ранее УНН сообщал, что 4 декабря в Киеве в Соломенском районе из-за аварии без отопления остались 750 домов. Также с проблемой с теплоснабжением столкнулись в Житомирской области.
Напомним, в Киеве зафиксирован скачок аварийности из-за полугодового отключения горячей воды.