Біла Церква на декілька годин залишилась без опалення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Через аварію на газопроводі місто Біла Церква у Київській області на декілька годин залишилася без опалення. Проте постачання газу вже повністю відновлено. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив мер міста Геннадій Дикий, передає УНН.
“За інформацією „Київоблгаз“ на газопроводі високого тиску сталася аварія. Для того, щоб зберегти газопостачання в будинках, буде тимчасово припинено газопостачання котелень, отже припиниться теплопостачання”, — зазначав він.
При цьому мер додав, що “Київоблгаз” обіцяє усунути аварійну ситуацію орієнтовно за три години, а це значить, що опалення відразу ж буде відновлено.
“Сподіваюся ми навіть не встигнемо відчути незручностей, тому не піддавайтеся панічним настроям”, — запевнив міський голова.
Через декілька годин після цього Дикий повідомив, що теплопостачання на 75 котелень вже повністю відновлено, і вони починають працювати у звичайному режимі.
Раніше УНН повідомляв, що 4 грудня у Києві у Солом'янському районі через аварію без опалення залишились 750 будинків. Також із проблемою із теплопостачанням зіштовхнулись на Житомирщині.
Нагадаємо, у Києві зафіксовано стрибок аварійності через піврічне відключення гарячої води.