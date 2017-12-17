Биатлонистка Джима вошла в топ-10 масс-старта этапа Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Во французском Анси прошел женский масс-старт в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону, передает корреспондент УНН.
После первого огневого рубежа чистая стрельба всех трех украинок позволила всем попасть в лидирующую группу. На второй стрельбе без промахов закончила рубеж только Вита Семеренко, которая возглавила пелотон.
Заключительный огневой рубеж не позволил Вите Семеренко попасть на подиум, ведь она не закрыла две мишени и преодолевала дополнительные круга штрафа — 17-я позиция 1:12,9 мин.
Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая отстрелялась на “ноль” и стала 7-й +30,7 с. Валентина Семеренко (1) финишировала 15-й.
Отметим, что француженка Жюстин Бреза выиграла 11,2 секунды у белоруски Ирины Кривко и завоевала “золото”. Тройку лучших замкнула немка Лаура Дальмайер (2) +19,9 с.
Добавим, что сегодня также пройдет масс-старт среди мужчин. Украина не будет представлена одним спортсменом.