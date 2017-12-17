Біатлоністка Джима увійшла до топ-10 мас-старту етапу Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. В французькому Ансі пройшов жіночий мас-старт в рамках третього етапу Кубку світу з біатлону, передає кореспондент УНН.
Після першого вогневого рубежу чиста стрільба усіх трьох українок дозволила всім потрапити до лідируючої групи. На другій стрільбі без промахів закінчила рубіж тільки Віта Семеренко, яка очолила пелотон.
Заключний вогневий рубіж не дозволив Віті Семеренко потрапити на подіум, адже вона не закрила дві мішені і долала додаткові кола штрафу – 17-та позиція +1:12,9 хв.
Кращою серед українок стала Юлія Джима, яка відстрілялася на "нуль" і стала 7-ю +30,7 с. Валентина Семеренко (1) фінішувала 15-ю.
Відзначимо, що француженка Жюстін Бреза виграла 11,2 секунди у білоруски Ірини Кривко і виборола "золото". Трійку кращих замкнула німкеня Лаура Дальмайєр (2) +19,9 с.
Додамо, що сьогодні також пройде мас-старт серед чоловіків. Україна не буде представлена жодним спортсменом.