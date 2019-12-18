Биатлонист Семенов выиграл "золото" гонки Кубка IBU
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Медальный начало продемонстрировал представитель Украины Сергей Семенов в рамках третьего этапа Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
В короткой индивидуальной гонке, в которой старт-лист включал 132 имени, сильнейшим оказался Семенов, на 50,7 с опередил серебряного призера Лукаса Фратцшера из Германии и более минуты бронзового призера Биркеланда из Норвегии.
Отмечается, что отработав огневые рубежи всего с одним 45-секундным штрафом, и с девятым временем в скорострельности, Семенов и по трассе не уступал соперникам (третий чистый ход среди всех участников).
Примечательно, что предыдущий личный подиум Семенова на международных соревнованиях датирован сезоном 2016/17, когда он финишировал третьим в индивидуальной гонке этапа Кубка мира в Антхольце. А победа на таком уровне до сегодняшнего дня у него была всего одна — семь лет назад на чемпионате Европы в Банско.
Также добавим, наш Андрей Доценко занял 13 строчку, Богдан Цымбал 21-й, Виталий Труш 57-й, Тарас Лесюк 64-й, а Руслан Бригадир 66-й.