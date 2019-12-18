Біатлоніст Семенов виграв "золото" гонки Кубку IBU
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Медальний початок продемонстрував представник України Сергій Семенов в рамках третього етапу Кубка IBU в австрійському Обертілліаху, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
У короткій індивідуальній гонці, в якій старт-лист включав 132 імені, найсильнішим виявився Семенов, який на 50,7 с випередив срібного призера Лукаса Фратцшера з Німеччини і більше хвилини бронзового призера Біркеланда з Норвегії.
Зазначається, що відпрацювавши вогневі рубежі всього з одним 45-секундним штрафом, і з дев’ятим часом в скорострільності, Семенов і по трасі не поступався суперникам (третій чистий хід серед всіх учасників).
Примітно, що попередній особистий подіум Семенова на міжнародних змаганнях датований сезоном 2016/17, коли він фінішував третім в індивідуальній гонці етапу Кубка світу в Антхольці. А перемога на такому рівні до сьогоднішнього дня у нього була всього одна — сім років тому на чемпіонаті Європи в Банско.
Також додамо, наш Андрій Доценко посів 13 рядок, Богдан Цимбал 21-й, Віталій Труш 57-й, Тарас Лесюк 64-й, а Руслан Бригадир 66-й.