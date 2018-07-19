Безопасность на мероприятиях к годовщине Крещения Руси в Киеве обеспечат 4,5 тыс. Милиционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Безопасность на мероприятиях 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в Киеве будут обеспечивать около 4,5 тыс. Правоохранителей. Об этом со ссылкой на данные заместителя председателя Национальной полиции Александра Фацевич сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, передает УНН.
"В праздничные дни обеспечением порядка в городе Киеве будут заниматься более 3000 полицейских и около полутора тысяч военнослужащих", - цитируют в УПЦ слова Фацевича.
Напомним, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко поручил правоохранительным органам, в частности МВД и Нацполиции, гарантировать безопасность гражданам во время мероприятий по празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины , отметив необходимость предотвращения провокаций.
Добавим, во время мероприятий 24, 27 и 28 июля в Киеве по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины ограничат движение транспорта .