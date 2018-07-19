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Безпеку на заходах до річниці Хрещення Русі у Києві забезпечать 4,5 тис. правоохоронців

Київ • УНН

 • 6432 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Безпеку на заходах до 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України у Києві забезпечуватимуть близько 4,5 тис. правоохоронців. Про це з посиланням на дані заступника голови Національної поліції Олександра Фацевич повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, передає УНН.

"У святкові дні забезпеченням порядку в місті Києві будуть займатися понад 3000 поліцейських та близько півтори тисячі військовослужбовців", - цитують в УПЦ слова Фацевича.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко доручив правоохоронним органам, зокрема МВС та Нацполіції, гарантувати безпеку громадянам під час заходів з відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України, наголосивши на необхідності запобігання провокаціям.

Додамо, під час заходів 24, 27 і 28 липня у Києві із нагоди 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України обмежать рух транспорту.

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