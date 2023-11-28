Безналичные платежи количественно выросли до 93% транзакций по Украине: украинцы все чаще рассчитываются банковскими картами

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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
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В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

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Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
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Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

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В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
  •  108801 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

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Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  170441 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  162366 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  162054 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  287406 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  153554 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

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Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
27 ноября  •  62360 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

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Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  152643 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

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В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  141939 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

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Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
27 ноября  •  135622 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

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Безналичные платежи количественно выросли до 93% транзакций по Украине: украинцы все чаще рассчитываются банковскими картами

В 3 квартале 2023 года безналичные платежи в Украине выросли до 93,5% от всех карточных транзакций по количеству, всего было осуществлено 1 972,5 млн транзакций.

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Безналичные платежи количественно выросли до 93% транзакций по Украине: украинцы все чаще рассчитываются банковскими картами

Восстановить свет в Одесской области мешают деревья - ДТЭК

Из-за соседства с деревьями произошло много аварий, обрывов проводов, что затрудняет работу энергетиков по восстановлению света в регионе.

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Восстановить свет в Одесской области мешают деревья - ДТЭК

Боррель примет участие в заседании ОБСЕ, которое бойкотируют Украина и страны Балтии из-за допуска лаврова

Представитель ЕС Жозеп Боррель примет участие во встрече ОБСЕ, которую бойкотируют Украина и страны Балтии из-за допуска на нее российского министра иностранных дел сергея лаврова.

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Боррель примет участие в заседании ОБСЕ, которое бойкотируют Украина и страны Балтии из-за допуска лаврова

Антивозрастная терапия: ее методы, преимущества и влияние стресса на старение

Специалист AntiAge терапии убежден, что путь к сохранению молодости начинается с рождения.

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Антивозрастная терапия: ее методы, преимущества и влияние стресса на старение

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Польские перевозчики блокируют украинские грузовики на границе из-за опасений более дешевой конкуренции, что вызывает напряженность, но не имеет значительного экономического влияния, поскольку Украина остается самодостаточной в продовольствии и ключевых товарах. Ожидается, что блокада будет решена в течение двух недель.

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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила специальный комитет во главе с Еленой Хоменко для рассмотрения нарушений прав детей в Украине в условиях конфликта с Россией.

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В ПАСЕ создали комитет по вопросам украинских детей

Украинские пограничники подняли государственный флаг в пункте пропуска "Бударки" на границе с рф

Украинские пограничники подняли национальный флаг на закрытом пункте пропуска "Бударки" в Харькове, несмотря на то, что он является мишенью для регулярных российских обстрелов.

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Украинские пограничники подняли государственный флаг в пункте пропуска "Бударки" на границе с рф

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США ведут переговоры о покупке 75 тысяч артиллерийских снарядов различных калибров у Греции в рамках усилий по пополнению боеприпасов Украины.

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США ведут переговоры с Грецией о покупке снарядов для Украины - СМИ

В Карпатах есть опасность схода лавин

В связи с метелями и снегопадами на высокогорье Карпат в Украине 28-29 ноября объявлено лавинное предупреждение, прогнозируется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Гражданам рекомендуется воздержаться от походов в горы в этот период.

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В Карпатах есть опасность схода лавин

В предлагаемом пакете санкций ЕС есть меры против российского производства ракет и дронов, Украина ожидает их принятия - Кулеба

Новое предложение по санкциям ЕС направлено в том числе против российского производства ракет и беспилотников, и министр иностранных дел Украины выразил надежду на его принятие странами блока.

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В предлагаемом пакете санкций ЕС есть меры против российского производства ракет и дронов, Украина ожидает их принятия - Кулеба