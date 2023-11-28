Безналичные платежи количественно выросли до 93% транзакций по Украине: украинцы все чаще рассчитываются банковскими картами

Украинцы и в дальнейшем предпочитают безналичные расчеты. Таким образом количественная доля безналичных операций в III квартале этого года составляет 93,5% от общего количества операций с платежными карточками. Это сообщил Национальный банк Украины, передает УНН.

Детали

В целом количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами в III квартале 2023 года составило 1 972,5 млн шт., а их сумма - 1 407,1 млрд грн. Из них безналичными были 1 844,6 млн операций на общую сумму 890,8 млрд грн. Таким образом их доля по сумме находится на уровне 63,3% от общей численности операций с платежными карточками, по количеству - достигает 93,5%.

Для сравнения во II квартале этого года эти показатели составляли 62,1% и 92,8% соответственно. Больше всего осуществленных операций с использованием карт, а именно 1358,1 млн операций на сумму 419,2 млрд гривен, по количеству и сумме пришлось на расчеты в торговой сети. Это 73,6% и 47,0% соответственно.

Также растет в целом общее количество эмитированных платежных карт в Украине. По итогам сентября оно достигло 112,4 млн шт., что на 3% больше по сравнению с январем этого года. количество бесконтактных платежных карт за этот период также выросло на 12%.

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