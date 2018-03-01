Без воды в Донецкой области остались восемь городов
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 1 марта. УНН. Из-за обесточивания насосной станции остались без воды такие города, как Покровск, Мирноград, Доброполье, Новогродовка, Угледар, Волноваха, Докучаевск и Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины в Twitter, передает УНН.
“Из-за обесточивания насосной станции КП „Вода Донбасса“ прекращено водоснабжение на Покровск, Мирноград, Доброполье, Новогродовка, Угледар, Волноваха, Докучаевск и Мариуполь”, — сказано в сообщении.
Также отмечается, что прекращена подача воды в Новолуганское, в связи с погодными условиями. Без воды 25 пятиэтажек.
По информации КП “Вода Донбасса”, представители энергокомпании, которая обеспечивает энергоснабжение Юго-Донбасского водопровода, обследуют аварийный участок с целью проведения ремонтных работ.
Пока проблема не решена, на Мариуполь вода подается из Старокрымского водохранилища, а на Донецкую фильтровальную станцию через Макеевскую насосную.
Как сообщал УНН, без света из-за непогоды в Украине остались 174 городов и сел.