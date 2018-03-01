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Без води на Донеччині залишились вісім міст

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 1 березня. УНН. Через знеструмлення насосної станції залишились без води такі міста, як Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівка, Вугледар, Волноваха, Докучаєвськ та Маріуполь. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій України у Twitter, передає УНН.

“Через знеструмлення насосної станції КП „Вода Донбасу“ припинено водопостачання на Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівку, Вугледар, Волноваху, Докучаєвськ та Маріуполь”, — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що припинено подачу води в Новолуганське, у зв’язку з погодними умовами, без води 25 п’ятиповерхівок.

За інформацією КП “Вода Донбасу”, представники енергокомпанії, яка забезпечує енергопостачання Південно-Донбаського водогону, обстежують аварійну ділянки з метою проведення ремонтних робіт.

Поки проблему не усунено, на Маріуполь вода подається з Старокримського водосховища, а на Донецьку фільтрувальну станцію через Макіївську насосну.

Як повідомляв УНН, без світла через негоду в Україні залишилися 174 міст і сіл.

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