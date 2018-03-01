Без води на Донеччині залишились вісім міст
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 1 березня. УНН. Через знеструмлення насосної станції залишились без води такі міста, як Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівка, Вугледар, Волноваха, Докучаєвськ та Маріуполь. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій України у Twitter, передає УНН.
“Через знеструмлення насосної станції КП „Вода Донбасу“ припинено водопостачання на Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівку, Вугледар, Волноваху, Докучаєвськ та Маріуполь”, — сказано у повідомленні.
Також зазначається, що припинено подачу води в Новолуганське, у зв’язку з погодними умовами, без води 25 п’ятиповерхівок.
За інформацією КП “Вода Донбасу”, представники енергокомпанії, яка забезпечує енергопостачання Південно-Донбаського водогону, обстежують аварійну ділянки з метою проведення ремонтних робіт.
Поки проблему не усунено, на Маріуполь вода подається з Старокримського водосховища, а на Донецьку фільтрувальну станцію через Макіївську насосну.
Як повідомляв УНН, без світла через негоду в Україні залишилися 174 міст і сіл.