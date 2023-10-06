Без света по Украине около 400 населенных пунктов, из-за удара рф по Харькову была повреждена линия

КИЕВ. 6 октября. УНН. Украине достаточно электроэнергии собственного производства, накануне днем ограничивалось производство ветровой и солнечной энергии. В то же время сегодня есть импорт электричества из Словакии и экспорт в Словакию и Молдову. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 399 населенных пунктов. Об этом сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.