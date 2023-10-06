Без света по Украине около 400 населенных пунктов, из-за удара рф по Харькову была повреждена линия
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Украине достаточно электроэнергии собственного производства, накануне днем ограничивалось производство ветровой и солнечной энергии. В то же время сегодня есть импорт электричества из Словакии и экспорт в Словакию и Молдову. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 399 населенных пунктов. Об этом сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Генерация и потребление
"Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей", - сообщили в Минэнерго.
Для поддержания в энергосистеме баланса между производством и потреблением ограничивалась работа возобновляемых источников энергии, отметили в Укрэнерго.
Вчера, 5 октября, в вечерние часы наибольшее потребление хранилось почти на том же уровне, что и в среду, 4 октября. Рост максимального потребления незначительный – 0,1%.
Экспорт/импорт
Как сообщили в Укрэнерго, сегодня в вечерние часы осуществляется импорт электроэнергии из Словакии. Общий объем 1 млн кВт-ч. Экспорт осуществляются в Словакию и Молдову днем с общим объемом 1,8 млн кВт-ч.
По данным Минэнерго, коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 900,00 МВт-ч. Экспорт в Словакию и Молдову - 1 584,00 МВтч.
Аварии, обстрелы и обесточивания
"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 399 населенных пунктов или 4800 тыс. абонентов", - указали в Укрэнерго.
Также там сообщили, что вчера днем в центральном регионе из-за технических осложнений отключались линии облэнерго. Потребители в настоящее время заживалены.
По данным Минэнерго, в результате утреннего ракетного удара по центру Харькова повреждены линии электропередачи, временно без света остаются 33 юридических и 127 физических потребителей.
В Донецкой области из-за обстрелов обесточивались 23 населенных пункта. Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
В Херсоне после наводнения из-за подрыва Каховской ГЭС остаются обесточенными 2 тысячи потребителей.
ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным и составляет 15,79 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.