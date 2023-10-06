Без світла по Україні близько 400 населених пунктів, через удар рф по Харкову було пошкоджено лінію
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Україні достатньо електроенергії власного виробництва, напередоді удень обмежувалось виробництво вітрової та сонячної енергії. Водночас сьогодні є імпорт електрики зі Словаччини та експорт до Словаччини та Молдови. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 399 населених пунктів. Про це повідомили в Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.
Генерація та споживання
"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів", - повідомили у Міненерго.
Для підтримки в енергосистеми балансу між виробництвом та споживанням обмежувалась робота відновлювальних джерел енергії, зазначили в Укренерго.
Учора, 5 жовтня, у вечірні години найбільше споживання зберігалося майже на тому ж рівні, що і у середу, 4 жовтня. Зростання максимального споживання незначне – 0,1%.
Експорт/імпорт
Як повідомили в Укренерго, сьогодні у вечірні години здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 1 млн кВт-ч. Експорт здійснюються до Словаччини та Молдови вдень з загальним обсягом 1,8 млн кВт-год.
За даними Міненерго, комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 900,00 МВт-год. Експорт до Словаччини та Молдови - 1 584,00 МВт-год.
Аварії, обстріли та знеструмлення
"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 399 населених пунктів або 4800 тис. абонентів", - вказали в Укренерго.
Також там повідомили, що вчора вдень в центральному регіоні через технічні ускладнення відключалися лінії обленерго. Наразі споживачі заживлені.
За даними Міненерго, внаслідок ранкового ракетного удару по центру Харкова пошкоджено лінії електропередачі, тимчасово без світла залишаються 33 юридичні та 127 фізичних споживачів.
На Донеччині через обстріли знеструмлювалися 23 населені пункти. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
У Херсоні після повені через підрив Каховської ГЕС залишаються знеструмленими 2 тисячі споживачів.
ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним і становить 15,79 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.