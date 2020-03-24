Без шаурмы и кофе: в Киеве новые ограничения по коронавирусу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В столице усиливают ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а именно запрещают работу МАФов, где готовят шаурму и кофе. Об этом говорится в протоколе постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН со ссылкой на КГГА.
“Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, о запрете работы МАФов по реализации шаурмы, приготовления и продажи кофейных напитков и т.д., а также о запрете реализации в торговых точках алкогольных напитков на разлив и приготовления и продажи кофейных напитков”, — говорится в сообщении.
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Напомним, с завтрашнего дня в столице будет отключено отопление в школах и садиках в связи с противоэпидемическими мероприятиями, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на борьбу с инфекцией.
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