Без шаурмы и кофе: в Киеве новые ограничения по коронавирусу

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 55823 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 65289 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 79026 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 77862 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 102007 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83377 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102313 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105741 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130829 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130289 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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Актуальное
Без шаурмы и кофе: в Киеве новые ограничения по коронавирусу

Без шаурмы и кофе: в Киеве новые ограничения по коронавирусу

Киев  •  УНН

 • 15398 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В столице усиливают ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а именно запрещают работу МАФов, где готовят шаурму и кофе. Об этом говорится в протоколе постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН со ссылкой на КГГА.

“Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, о запрете работы МАФов по реализации шаурмы, приготовления и продажи кофейных напитков и т.д., а также о запрете реализации в торговых точках алкогольных напитков на разлив и приготовления и продажи кофейных напитков”, — говорится в сообщении.

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Напомним, с завтрашнего дня в столице будет отключено отопление в школах и садиках в связи с противоэпидемическими мероприятиями, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на борьбу с инфекцией.

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