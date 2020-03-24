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У Києві відзавтра у школах та садочках вимикають опалення

У Києві відзавтра у школах та садочках вимикають опалення

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Відзавтра у столиці буде відключено опалення у школах та садочках у зв’язку із протиепідемічними заходами, що дасть змогу зменшити навантаження на бюджет та перенаправити кошти на боротьбу з інфекцією. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У зв’язку із необхідністю проведення протиепідемічних заходів у місті, столичні школи та садочки залишаються порожніми. Міська влада прийняла рішення відключити опалення в таких освітніх закладах, аби заощадити кошти на енергоресурсах. У ситуації, коли збитки міста пов’язані з боротьбою проти коронавірусу можуть сягнути понад мільярд гривень, ми маємо використовувати будь-яку можливість оптимізації коштів", – зазначив він.

Зазначається, що на час протиепідемічних заходів міська влада особливу увагу приділяє забезпеченню закладів освіти необхідними дезінфікуючими засобами.

Нагадаємо, Кличко повідомив, коли в столиці зможуть розпочати навчальний процес.

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