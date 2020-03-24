В Киеве с завтрашнего дня в школах и садиках выключают отопление
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. С завтрашнего дня в столице будет отключено отопление в школах и садиках в связи с противоэпидемическими мероприятиями, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на борьбу с инфекцией. Об этом заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В связи с необходимостью проведения противоэпидемических мероприятий в городе, столичные школы и садики остаются пустыми. Городская власть приняла решение отключить отопление в таких образовательных учреждениях, чтобы сэкономить средства на энергоресурсах. В ситуации, когда убытки города связаны с борьбой против коронавируса могут превысить миллиард гривен, мы должны использовать любую возможность оптимизации средств", - отметил он.
Отмечается, что на время противоэпидемических мероприятий городские власти особое внимание уделяют обеспечению учебных заведений необходимыми дезинфицирующими средствами.
Напомним, Кличко сообщил, когда в столице смогут начать учебный процесс.