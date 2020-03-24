Без шаурми і кави: у Києві нові обмеження щодо коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У столиці посилюють обмеження через поширення коронавірусної інфекції COVID-19, а саме забороняють роботу МАФів, де готують шаурму та каву. Про це йдеться у протоколі постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає УНН з посиланням на КМДА.
“Київ посилює обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, щодо заборони роботи МАФів із реалізації шаурми, приготування та продажу кавових напоїв тощо, а також щодо заборони реалізації у торговельних закладах алкогольних напоїв на розлив та приготування і продаж кавових напоїв”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, відзавтра у столиці буде відключено опалення у школах та садочках у зв’язку із протиепідемічними заходами, що дасть змогу зменшити навантаження на бюджет та перенаправити кошти на боротьбу з інфекцією.
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