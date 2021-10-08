Без осадков и до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Погода без осадков и до 18° тепла ожидается сегодня днем в Украине. Ночью - мороз. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 8 октября без осадков. В юго-восточной части и местами в западных областях порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 10-15° тепла; на Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 13-18°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в Киеве 1-3° тепла; днем 10-13°.