Без опадів та до 18° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Погода без опадів та до 18° тепла очікується сьогодні вдень в Україні. Уночі - мороз. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 8 жовтня без опадів. У південно-східній частині та місцями у західних областях пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 10-15° тепла; на Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 13-18°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у Києві 1-3° тепла; вдень 10-13°.