Без опадів та до 18° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 8 жовтня без опадів. У південно-східній частині та місцями у західних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 10-15° тепла; на Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 13-18°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у Києві 1-3° тепла; вдень 10-13°.