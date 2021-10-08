Без опадів та до 18° тепла: прогноз погоди на сьогодні

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Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

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Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 143638 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 146380 перегляди

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17 березня, 09:48 • 158636 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 176359 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Погода без опадів та до 18° тепла очікується сьогодні вдень в Україні. Уночі - мороз. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 8 жовтня без опадів. У південно-східній частині та місцями у західних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 10-15° тепла; на Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 13-18°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у Києві 1-3° тепла; вдень 10-13°.

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