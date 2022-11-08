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Без "мобиков" и "хлопков", но с "убежантами" и "переждунами": российским пропагандистам выдали новые "методички"

Без "мобиков" и "хлопков", но с "убежантами" и "переждунами": российским пропагандистам выдали новые "методички"

Киев • УНН

 • 296156 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Российским журналистам выдали новые “методички” в связи с высоким уровнем недовольства населения. Об этом сообщает Главное управление разведки, передает УНН.

Детали

В частности, пропагандисты рф призывают более уважительно относиться к мобилизованным и не употреблять термин “мобики”, а ВСУ, согласно методикам, рекомендуют называть “боевиками” и “вооруженными формированиями”. А также ни в коем случае не употреблять аббревиатуру “ВСУ”.

Российские пропагандисты просят журналистов приписывать военное руководство Украины “западным кураторам Киева”.

Взрывы и партизанские диверсии просят больше не называть “хлопками”. Также тех, кто выехал из России после объявления мобилизации, рекомендуют высмеивать, называя “убежателями” и “переждунами”.

Цитата

“Появление новых методик свидетельствует о том, что проблема в российском обществе есть, а недовольство растет. Руководство рф, в свою очередь, традиционно пытается использовать пропаганду для манипуляций над населением, вместо того чтобы решить эту проблему”, – отмечает разведка.

Дополнение

По данным Генерального Штаба, в городе Владивосток власти россии готовятся к возможным протестным проявлениям среди местного населения, которое выражает недовольство из-за проведенных ранее мобилизационных мероприятий и больших потерь представителей региона на войне в Украине.

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