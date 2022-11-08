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Без "мобіків" і "хлопків", але з “убєжантами” і “пєрєждунами”: російським пропагандистам видали нові “методички”

Без "мобіків" і "хлопків", але з “убєжантами” і “пєрєждунами”: російським пропагандистам видали нові “методички”

Київ • УНН

 • 296160 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Російським журналістам видали нові “методички” у зв'язку із високим рівнем невдоволення населення. Про це інформує Головне управління розвідки, передає УНН.

Деталі

Зокрема, пропагандисти рф закликають поважніше ставитися до мобілізованих і не вживати терміну “мобіки”, а ЗСУ, відповідно до методичок, рекомендують називати “бойовиками” та “збройними формуваннями”. А також ні в якому разі не вживати абревіатуру “ВСУ”.

Російські пропагандисти просять журналістів просять приписувати військове керівництво України “західним кураторам Києва”.

Вибухи та партизанські диверсії просять більше не називати “хлопками”. Також тих, хто виїхав з рф після оголошення мобілізації, рекомендують висміювати, називаючи “убєжантами” і “пєрєждунами”.

Цитата

“Поява нових методичок свідчить про те, що проблема у російському суспільстві є, а невдоволення зростає. Керівництво рф, у свою чергу, традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням, замість того, щоб вирішити цю проблему”, – зазначає розвідка.

Доповнення

За даними Генерального Штабу, у місті Владивосток влада рф готується до можливих протестних проявів серед місцевого населення, яке висловлює невдоволення через проведені раніше мобілізаційні заходи та великі втрати представників регіону на війні в Україні.

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