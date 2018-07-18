Без горячей воды во Львове осталось 65 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. По состоянию на утро 18 июля горячую воду получают 1043 потребители предприятия. Временно приостановлено горячее водоснабжение 65 домов, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
В Сиховском районе приостановлено горячее водоснабжение к дому на ул. Тернопольская, 8 из-за порыва тепловой сети. Ремонтные работы проводит Львовская коммерческая академия. Подача горячей воды будет возобновлена после ликвидации порыва.
Не подается горячая вода в дома на ул. Стрыйская, 75, 101, 103, 99, 93, 91, 89, 87, 85, 107, 81, 77, 87а, 87б, 85б, 87 В, 73а, 71а, 71б, в связи с ремонтом тепловой сети. Завершить работы и возобновить подачу горячей воды планируют 18 июля.
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Также приостановлено горячее водоснабжение в дома на пр. Ч. Калины, 40, 42, 44, 46, 48, 50, ул. Чукарина, 1а, 1б, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ул. Хоткевича, 6, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, в связи с ремонтом тепловой сети. Завершить работы и возобновить подачу горячей воды планируют 18 июля.
В Галицком районе приостановлено горячее водоснабжение к дому на ул. Тарнавского, 106а, в связи с ремонтом тепловой сети. Завершить работы и возобновить подачу горячей воды планируют 18 июля.
В Лычаковском районе приостановлена подача горячей воды в дома на ул. Песочная, 9, Солодова, 10, в связи с реконструкцией котельной на ул. Солодова, 6. Завершить работы и возобновить подачу горячей воды планируют 1 сентября.
Как сообщал УНН, централизованное питьевое водоснабжение в Украине оказалось под угрозой.