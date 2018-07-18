Без гарячої води у Львові залишилось 65 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Станом на ранок 18 липня гарячу воду отримують 1043 споживачі підприємства. Тимчасово призупинено гаряче водопостачання до 65 будинків, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
У Сихівському районі призупинено гаряче водопостачання до будинку на вул. Тернопільська, 8 через порив теплової мережі. Ремонті роботи проводить Львівська комерційна академія. Подачу гарячої води буде відновлено після ліквідації пориву.
Не подається гаряча вода до будинків на вул. Стрийська, 75, 101, 103, 99, 93, 91, 89, 87, 85, 107, 81, 77, 87а, 87б, 85б, 87 В, 73а, 71а, 71б, у зв’язку з ремонтом теплової мережі. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 18 липня.
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Також призупинене гаряче водопостачання до будинків на пр. Ч. Калини, 40, 42, 44, 46, 48, 50, вул. Чукаріна, 1а, 1б, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, вул. Хоткевича, 6, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, у зв’язку з ремонтом теплової мережі. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 18 липня.
У Галицькому районі призупинено гаряче водопостачання до будинку на вул. Тарнавського, 106а, у зв’язку з ремонтом теплової мережі. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 18 липня.
У Личаківському районі призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Піскова, 9, Солодова, 10, у зв’язку з реконструкцією котельні на вул. Солодова, 6. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 1 вересня.
Як повідомляв УНН, централізоване питне водопостачання в Україні опинилось під загрозою.