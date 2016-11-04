Бейсболисты "Чикаго Кабс" стали чемпионами впервые за 100 лет, фаны устроили парад в их честь

В честь долгожданной победы был устроен праздничный парад, во время которого живой поток поклонников заполнил чикагский Парк Гранта.

Отметим, что в последний раз "Чикаго Кабс" стали чемпионами в 1908 году. С этой командой связана легенда. Якобы в ноябре 1945 года, после окончания Второй мировой войны, владелец бара в Чикаго Уильям Сайнс собрался посетить матч Мировой серии и взял с собой козу Мерфи. Несмотря на то, что у мужчины было два билета, козу не пустили на стадион. На это Уильям сказал, что "Чикаго Кабс" больше никогда не станет победителем. С тех пор "проклятие" не покидало команду много лет.