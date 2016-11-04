Бейсболісти “Чикаго Кабс” стали чемпіонами вперше за 100 років, фани влаштували парад на їх честь
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Натовп фанатів “Чикаго Кабс” відсвяткував перемогу улюбленої команди, яка вперше за 108 років стала чемпіоном світової серії по бейсболу. Про тріумф “чиказьких ведмедів” повідомила CNN, передає УНН.
На честь довгоочікуваної перемоги було влаштовано святковий парад, під час якого живий потік шанувальників заповнив чикагський Парк Гранта.
Зазначимо, що востаннє “Чикаго Кабс” стали чемпіонами в 1908 році. З цією командою пов’язана легенда. Нібито в листопаді 1945 року, після закінчення Другої світової війни, власник шинка у Чикаго Вільям Сайнс зібрався відвідати матч Світової серії і взяв із собою козу Мерфі. Не дивлячись на те, що у чоловіка було два квитки, козу не впустили на стадіон. На це Вільям промовив, що “Чикаго Кабс” більше ніколи не стане переможцем. З того часу "прокляття" не покидало команду багато років.