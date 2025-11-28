Беспилотник атаковал военный городок в Чечне: подробности

27 ноября военный городок в столице Чечни Грозном атаковал беспилотник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ и местные паблики.

Очевидцы опубликовали видео, на котором виден поднимающийся дым над одним из зданий. Аэропорты в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Ингушетии приостанавливали работу.

Пострадало одно из зданий на территории военного городка, выходящее на проспект Ахмата Кадырова. На юго-востоке от него находится ряд похожих на ангары зданий