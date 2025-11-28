Беспилотник атаковал военный городок в Чечне: подробности
Киев • УНН
Беспилотник атаковал военный городок в Грозном 27 ноября, причинив повреждения одному из зданий. Аэропорты в Чечне и соседних регионах приостанавливали работу.
27 ноября военный городок в столице Чечни Грозном атаковал беспилотник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ и местные паблики.
Подробности
Очевидцы опубликовали видео, на котором виден поднимающийся дым над одним из зданий. Аэропорты в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Ингушетии приостанавливали работу.
Пострадало одно из зданий на территории военного городка, выходящее на проспект Ахмата Кадырова. На юго-востоке от него находится ряд похожих на ангары зданий
Кроме того, местные оппозиционные активисты рассказали, что также было атаковано расположение 291-го мотострелкового полка в Шатойском районе.
Напомним
Ночью 27 ноября Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ подвергся атаке дронов, зафиксировано по меньшей мере три вспышки.
