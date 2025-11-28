Беспилотник атаковал военный городок в Чечне: подробности

$42.300.10
22:24 • 996 просмотра
Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины
18:30 • 11360 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 14592 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 23868 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 30633 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 19702 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 27580 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 21303 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 13853 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 17460 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControl 27 ноября, 13:38 • 22132 просмотра
Буданов рассказал о роли Билецкого в авиапрорыве на окруженную «Азовсталь» в Мариуполе 27 ноября, 14:52 • 12827 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видео 27 ноября, 15:30 • 19538 просмотра
Продолжат приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы: Зеленский о предстоящей встрече представителей Украины и США 18:19 • 11380 просмотра
Повреждения на Байконуре после запуска "Союза": Россия временно потеряла возможность отправлять людей в космос 18:40 • 8030 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видео 27 ноября, 15:30 • 19588 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControl 27 ноября, 13:38 • 22191 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Сирил Рамафоса
Украина
Соединённые Штаты
Нидерланды
Израиль
Германия
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 28161 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 49273 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 82690 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 98175 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 97616 просмотра
Техника
Дипломатка
Time (журнал)
Золото
Boeing Starliner

Беспилотник атаковал военный городок в Чечне: подробности

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Беспилотник атаковал военный городок в Грозном 27 ноября, причинив повреждения одному из зданий. Аэропорты в Чечне и соседних регионах приостанавливали работу.

Беспилотник атаковал военный городок в Чечне: подробности

27 ноября военный городок в столице Чечни Грозном атаковал беспилотник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ и местные паблики.

Подробности

Очевидцы опубликовали видео, на котором виден поднимающийся дым над одним из зданий. Аэропорты в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Ингушетии приостанавливали работу.

Пострадало одно из зданий на территории военного городка, выходящее на проспект Ахмата Кадырова. На юго-востоке от него находится ряд похожих на ангары зданий

- говорится в одном из сообщений.

Кроме того, местные оппозиционные активисты рассказали, что также было атаковано расположение 291-го мотострелкового полка в Шатойском районе.

Напомним

Ночью 27 ноября Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ подвергся атаке дронов, зафиксировано по меньшей мере три вспышки.

Поражены нефтетерминал и база ВМС рф: детали атаки на новороссийск25.11.25, 12:39 • 3296 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия