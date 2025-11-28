Безпілотник атакував військове містечко в чечні: подробиці
Київ • УНН
Безпілотник атакував військове містечко в Грозному 27 листопада, спричинивши пошкодження однієї з будівель. Аеропорти в чечні та сусідніх регіонах призупиняли роботу.
27 листопада військове містечко в столиці чечні грозному атакував безпілотник. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ та місцеві пабліки.
Деталі
Очевидці опублікували відео, на якому видно дим, що піднімається, над однією з будівель. Аеропорти в чечні, дагестані, північній осетії та інгушетії призупиняли роботу.
Постраждала одна з будівель на території військового містечка, що виходить на проспект ахмата кадирова. На південному сході від нього знаходиться ряд схожих на ангари будівель
Крім того, місцеві опозиційні активісти розповіли, що також було атаковано розташування 291-го мотострілецького полку в шатойському районі.
Нагадаємо
Уночі 27 листопада Новокуйбишевський НПЗ у самарській області рф зазнав атаки дронів, зафіксовано щонайменше три спалахи.
