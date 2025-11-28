Безпілотник атакував військове містечко в чечні: подробиці

27 листопада військове містечко в столиці чечні грозному атакував безпілотник. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ та місцеві пабліки.

Деталі

Очевидці опублікували відео, на якому видно дим, що піднімається, над однією з будівель. Аеропорти в чечні, дагестані, північній осетії та інгушетії призупиняли роботу.

Постраждала одна з будівель на території військового містечка, що виходить на проспект ахмата кадирова. На південному сході від нього знаходиться ряд схожих на ангари будівель - йдеться в одному з повідомлень.

Крім того, місцеві опозиційні активісти розповіли, що також було атаковано розташування 291-го мотострілецького полку в шатойському районі.

Нагадаємо

Уночі 27 листопада Новокуйбишевський НПЗ у самарській області рф зазнав атаки дронів, зафіксовано щонайменше три спалахи.

Уражено нафтотермінал та базу ВМС рф: деталі атаки на новоросійськ