Безпілотник атакував військове містечко в чечні: подробиці

$42.300.10
48.950.00
ukenru
22:24 • 1216 перегляди
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
18:30 • 11587 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 14758 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 24082 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 30806 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 19748 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 27676 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 21367 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 13887 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 17482 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.3м/с
83%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену "Азовсталь" у Маріуполі27 листопада, 14:52 • 12931 перегляди
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 19724 перегляди
Без ялинки, але із шопкою: які міста в Україні відмовились від новорічних дерев27 листопада, 16:32 • 3726 перегляди
Продовжать наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви: Зеленський про майбутню зустріч представників України та США18:19 • 11499 перегляди
Пошкодження на Байконурі після запуску "Союзу": росія тимчасово втратила можливість відправляти людей у космосVideo18:40 • 8316 перегляди
Публікації
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 19724 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 24076 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 30801 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 27673 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto27 листопада, 13:38 • 22323 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Сиріл Рамафоса
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нідерланди
Ізраїль
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 28197 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 49304 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 82720 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 98203 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 97644 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Time (журнал)
Золото
Boeing Starliner

Безпілотник атакував військове містечко в чечні: подробиці

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Безпілотник атакував військове містечко в Грозному 27 листопада, спричинивши пошкодження однієї з будівель. Аеропорти в чечні та сусідніх регіонах призупиняли роботу.

Безпілотник атакував військове містечко в чечні: подробиці

27 листопада військове містечко в столиці чечні грозному атакував безпілотник. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ та місцеві пабліки.

Деталі

Очевидці опублікували відео, на якому видно дим, що піднімається, над однією з будівель. Аеропорти в чечні, дагестані, північній осетії та інгушетії призупиняли роботу.

Постраждала одна з будівель на території військового містечка, що виходить на проспект ахмата кадирова. На південному сході від нього знаходиться ряд схожих на ангари будівель

- йдеться в одному з повідомлень.

Крім того, місцеві опозиційні активісти розповіли, що також було атаковано розташування 291-го мотострілецького полку в шатойському районі.

Нагадаємо

Уночі 27 листопада Новокуйбишевський НПЗ у самарській області рф зазнав атаки дронів, зафіксовано щонайменше три спалахи.

Уражено нафтотермінал та базу ВМС рф: деталі атаки на новоросійськ 25.11.25, 12:39 • 3296 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії