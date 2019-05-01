Берлускони прооперировали

По данным агентства, политик провел спокойную ночь в больнице Сан-Рафаэле в Милане, где его прооперировали по поводу кишечной непроходимости. Как сообщается, послеоперационный курс проходит нормально, и Берлускони уже общается со своей семьей.

При этом ANSA сообщило, что состояние здоровья Берлускони резко ухудшилось в ночь на 29 апреля. Вечером он прошел опытную лапароскопию, что позволило врачам диагностировать болезнь. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас политик идет на поправку и вскоре будет выписан из клиники.

Также в агентстве напомнили, что в 2016 году он перенес серьезную операцию на сердце, после которой долго восстанавливался.

Напомним, вчера, 30 апреля, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в больницу в итальянском городе Милане.



