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Берлускони прооперировали

Берлускони прооперировали

Киев  •  УНН

 • 12159 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони перенес успешную операцию в связи с непроходимостью тонкого кишечника в одной из клиник Милана. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники в возглавляемой Берлускони партии "Вперед, Италия!", Передает УНН.

По данным агентства, политик провел спокойную ночь в больнице Сан-Рафаэле в Милане, где его прооперировали по поводу кишечной непроходимости. Как сообщается, послеоперационный курс проходит нормально, и Берлускони уже общается со своей семьей.

При этом ANSA сообщило, что состояние здоровья Берлускони резко ухудшилось в ночь на 29 апреля. Вечером он прошел опытную лапароскопию, что позволило врачам диагностировать болезнь. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас политик идет на поправку и вскоре будет выписан из клиники.

Также в агентстве напомнили, что в 2016 году он перенес серьезную операцию на сердце, после которой долго восстанавливался.

Напомним, вчера, 30 апреля, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в больницу в итальянском городе Милане.

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