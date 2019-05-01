Берлусконі прооперували
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі переніс успішну операцію у зв’язку із непрохідністю тонкого кишечника в одній із клінік Мілана. Про це повідомило агентство ANSA з посиланням на джерела в очолюваній Берлусконі партії "Вперед, Італіє!", передає УНН.
За даними агентства, політик провів спокійну ніч у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані, де його прооперували з приводу кишкової непрохідності. Як повідомляється, післяопераційний курс триває нормально, і Берлусконі вже спілкується зі своєю сім'єю.
При цьому ANSA повідомило, що стан здоров'я Берлусконі різко погіршився в ніч на 29 квітня. Увечері він пройшов дослідну лапароскопію, що дозволило лікарям діагностувати хворобу. Хірургічне втручання пройшло успішно. Наразі політик іде на поправку і незабаром буде виписаний з клініки.
Також в агентстві нагадали, що 2016 року переніс серйозну операцію на серці, після якої довго відновлювався.
Нагадаємо, вчора, 30 квітня, УНН повідомляв, що колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі госпіталізований у лікарню в італійському місті Мілані.