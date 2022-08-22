Берлин исключил продолжение работы атомных станций для экономии газа

Детали

Такой экономии недостаточно для возобновления дебатов о выходе из атомной энергетики ввиду консенсуса по этому вопросу, сказал он во время обсуждения с гражданами на дне открытых дверей правительства.

Бывший канцлер Ангела Меркель инициировала закон о прекращении использования ядерной энергии до конца этого года после ядерной катастрофы на Фукусиме в 2011 году, за который проголосовало большинство избирателей. Но отношение меняется на фоне опасений энергетического кризиса этой зимой после сокращения поставок российского газа, и трехсторонняя коалиция в стране по этому вопросу разделилась.

"Это неправильное решение, учитывая то немногое, что мы сэкономим", — сказал Хабек, член партии зеленых, корни которой уходят в антиядерное движение 1970-х и 80-х годов.

С другой стороны дебатов министр финансов Кристиан Линднер от выступающих за бизнес свободных демократов подтвердил свою позицию о том, что лучше было бы продлить срок службы атомных станций на ограниченное время, чем вновь запускать угольные электростанции.

"Мы не должны быть слишком требовательными, но сохранить все возможности", - сказал он, добавив, что в нынешних обстоятельствах он открыт для продолжения работы станций "на несколько лет".

Помимо дебатов по мерам по экономии газа Хабек сказал, что он готов продлить срок службы одной атомной электростанции в Баварии, если стресс-тест покажет, что это необходимо для обеспечения стабильности и поставки электроэнергии зимой.

Тот факт, что Германия вынуждена снабжать Францию ​​электроэнергией из-за падения производства атомной энергии, является еще одним важным фактором, отмечает издание.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что результат стресс-теста должен быть известен в конце или начале следующего месяца – и только тогда будет принято решение.

Дополнение

Украина, по данным СМИ, предлагала поставлять в Германию электроэнергию со своих АЭС.