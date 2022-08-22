Берлін виключив продовження роботи атомних станцій для економії газу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек у неділю виключив продовження терміну служби трьох атомних електростанцій, що залишилися в країні, з метою економії газу, заявивши, що це заощадить не більше ніж 2% споживаного блакитного палива, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Таких заощаджень недостатньо для відновлення дебатів про вихід з атомної енергетики з огляду на консенсус з цього питання, сказав він під час обговорення з громадянами на дні відкритих дверей уряду.
Колишній канцлер Ангела Меркель ініціювала закон про припинення використання ядерної енергії до кінця цього року після ядерної катастрофи на Фукусімі у 2011 році, за яку проголосувала більшість виборців. Але ставлення змінюється на тлі побоювань енергетичної кризи цієї зими після скорочення поставок російського газу, і тристороння коаліція в країні з цього питання розділилася.
"Це неправильне рішення, враховуючи ту невелику кількість, що ми заощадимо", — сказав Хабек, член партії зелених, коріння якої сягає антиядерного руху 1970-х і 80-х років.
З іншого боку дебатів міністр фінансів Крістіан Лінднер від вільних демократів, які виступають за бізнес, підтвердив свою позицію про те, що краще було б продовжити термін служби атомних станцій на обмежений час, ніж знову запускати вугільні електростанції.
"Ми не повинні бути надто вибагливими, але зберегти всі можливості", - сказав він, додавши, що в нинішніх обставинах він відкритий для продовження роботи станцій "на кілька років".
Крім дебатів щодо заходів з економії газу, Хабек сказав, що він готовий продовжити термін служби однієї атомної електростанції в Баварії, якщо стрес-тест покаже, що це необхідно для забезпечення стабільності та постачання електроенергії взимку.
Той факт, що Німеччина змушена постачати Францію електроенергією через падіння виробництва атомної енергії, є ще одним важливим фактором, відзначає видання.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що результат стрес-тесту має бути відомий наприкінці або на початку наступного місяця – і тільки тоді буде ухвалено рішення.
Доповнення
Україна, за даними ЗМІ, пропонувала постачати до Німеччини електроенергію зі своїх АЕС.