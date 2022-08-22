Берлін виключив продовження роботи атомних станцій для економії газу

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек у неділю виключив продовження терміну служби трьох атомних електростанцій, що залишилися в країні, з метою економії газу, заявивши, що це заощадить не більше ніж 2% споживаного блакитного палива, пише УНН з посиланням на Reuters.