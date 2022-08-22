Берлін виключив продовження роботи атомних станцій для економії газу

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 59822 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 67365 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 80109 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 85670 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 96240 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 149242 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70510 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 150271 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109340 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69333 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.6м/с
43%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 19432 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 20973 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 22324 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 11162 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 12173 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 59803 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 149238 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 173806 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 150269 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261677 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96002 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98651 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43231 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46628 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61253 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Берлін виключив продовження роботи атомних станцій для економії газу

Київ • УНН

 • 239266 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек у неділю виключив продовження терміну служби трьох атомних електростанцій, що залишилися в країні, з метою економії газу, заявивши, що це заощадить не більше ніж 2% споживаного блакитного палива, пише УНН з посиланням на Reuters.

Берлін виключив продовження роботи атомних станцій для економії газу

Деталі

Таких заощаджень недостатньо для відновлення дебатів про вихід з атомної енергетики з огляду на консенсус з цього питання, сказав він під час обговорення з громадянами на дні відкритих дверей уряду.

Колишній канцлер Ангела Меркель ініціювала закон про припинення використання ядерної енергії до кінця цього року після ядерної катастрофи на Фукусімі у 2011 році, за яку проголосувала більшість виборців. Але ставлення змінюється на тлі побоювань енергетичної кризи цієї зими після скорочення поставок російського газу, і тристороння коаліція в країні з цього питання розділилася.

"Це неправильне рішення, враховуючи ту невелику кількість, що ми заощадимо", — сказав Хабек, член партії зелених, коріння якої сягає антиядерного руху 1970-х і 80-х років.

З іншого боку дебатів міністр фінансів Крістіан Лінднер від вільних демократів, які виступають за бізнес, підтвердив свою позицію про те, що краще було б продовжити термін служби атомних станцій на обмежений час, ніж знову запускати вугільні електростанції.

"Ми не повинні бути надто вибагливими, але зберегти всі можливості", - сказав він, додавши, що в нинішніх обставинах він відкритий для продовження роботи станцій "на кілька років".

Крім дебатів щодо заходів з економії газу, Хабек сказав, що він готовий продовжити термін служби однієї атомної електростанції в Баварії, якщо стрес-тест покаже, що це необхідно для забезпечення стабільності та постачання електроенергії взимку.

Той факт, що Німеччина змушена постачати Францію електроенергією через падіння виробництва атомної енергії, є ще одним важливим фактором, відзначає видання.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що результат стрес-тесту має бути відомий наприкінці або на початку наступного місяця – і тільки тоді буде ухвалено рішення.

Доповнення

Україна, за даними ЗМІ, пропонувала постачати до Німеччини електроенергію зі своїх АЕС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,889.00
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,636.04