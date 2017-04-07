Берлин и Париж возложили ответственность за события в Сирии на Б.Асада
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Берлин и Париж возложили ответственность за развитие событий в Сирии на сирийского лидера Башара Асада. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда по итогам телефонного разговора, передает УНН.
"Президент Асад несет полную ответственность за такое развитие событий. Его повторное использование химического оружия и его преступления против своего народа требовали санкций", - говорится в заявлении.
Как отмечается в заявлении, Франция и Германия будут продолжать свои усилия со своими партнерами и в рамках ООН, чтобы "привлечь к ответственности президента Б.Асада за его преступные действия".
Германия и Франция призвали международное сообщество принять на себя обязательства в соответствии с резолюцией 2254 ООН и Женевского коммюнике.
Рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб во вторник.
Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Западные страны обвиняют в этом газовой атаке, жертвами которой стали десятки мирных жителей, режим Башара Асада. Сирия отвергает обвинения в газовой атаке.