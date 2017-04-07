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Берлін і Париж поклали відповідальність за події в Сирії на Б.Асада

Берлін і Париж поклали відповідальність за події в Сирії на Б.Асада

Київ • УНН

 • 9502 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Берлін і Париж поклали відповідальність за розвиток подій в Сирії на сирійського лідера Башара Асада. Про це йдеться в оприлюдненій у п'ятницю заяві канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Олланда за підсумками телефонної розмови, передає УНН.

"Президент Асад несе повну відповідальність за такий розвиток подій. Його повторне використання хімічної зброї та його злочини проти свого народу вимагали санкцій", - йдеться у заяві.

Як зазначається у заяві, Франція і Німеччина будуть продовжувати свої зусилля зі своїми партнерами і в рамках ООН, щоб "притягти до відповідальності президента Б.Асада за його злочинні дії".

Німеччина і Франція закликали міжнародне співтовариство взяти на себе зобов'язання відповідно до резолюції 2254 ООН та Женевського комюніке.

Рано зранку у п'ятницю, 7 квітня, США випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по військовому аеродрому в центральній Сирії, з якого, як вони стверджують, вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку у провінції Ідліб у вівторок.

Президент США Дональд Трамп назвав цей ракетний удар відплатою за цю хімічну атаку.

Західні країни звинувачують в цій газовій атаці, жертвами якої стали десятки мирних жителів, режим Башара Асада. Сирія відкидає звинувачення в газовій атаці.

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